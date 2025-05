Os Paralamas do Sucesso se apresentam na 5ª edição da Fenadoces

A banda Os Paralamas do Sucesso é uma das atrações musicais confirmadas da quinta edição da Feira de Doces e Cachaçaria de Araxá, a Fenadoces. O evento, que acontece entre os dias 16 e 20 de julho de 2025, recebe o grupo no dia 18, às 22 horas, no Parque de Exposições Agenor Lemos.

Com mais de 40 anos de carreira e destaque na música brasileira, Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) contam com um repertório que marcou gerações. Estão lá, por exemplo, músicas que cantam o amor em suas mais diversas facetas, como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Seguindo Estrelas”. Fora “Vital”, “Óculos”, “Ela Disse Adeus”, faixas tão singulares quanto atemporais.

Os músicos João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone) acompanham o trio na apresentação da banda na 5ª Fenadoces. O show faz parte das atrações do evento, que, além da exposição de doces e ativações dos patrocinadores, trará apresentações artísticas e experiências imersivas para os visitantes.

A apresentação da banda na Fenadoces sempre foi um sonho pessoal de Fabiana Alves, presidente da ADA – Associação dos Doceiros de Araxá:

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado, ‘Aonde Quer Que Eu Vá’ foi uma música que sempre carreguei comigo desde quando perdi minha irmã, Celeste. Ela escutava Os Paralamas do Sucesso logo quando a banda surgiu, e eu, ainda pequena, escutava ela dizer que um dia chegaria a conhecer a banda pessoalmente. A Celeste partiu aos 15 anos, em um acidente automobilístico, e não teve esse privilégio. Então eu coloquei em meu coração que um dia iria realizar esse sonho dela, mesmo ela não estando aqui. Esse show é em homenagem à minha estrela, minha irmã Celeste, e eu desejo que o público de Araxá se divirta e se emocione com essa atração da Fenadoces!”.

A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho/cobertor, que serão destinados a instituições de Araxá. A troca será feita antecipadamente, com ingressos limitados. Em breve divulgaremos o ponto de troca.



Mais informações, incluindo a programação completa da Fenadoces, será divulgada em breve nas redes sociais da Feira de Doces e Cachaçaria de Araxá: @fenadoces

Sobre a Fenadoces

A Fenadoces de 2025 será realizada entre os dias 16 e 20 de julho de 2025, das 13h às 00h. Desde a estreia do evento, idealizado por Fabiana Alves, milhares de pessoas já passaram pela feira para conferir as tradições e as inovações do mercado de doces.

A Fenadoces é uma realização da ADA – Associação dos Doceiros de Araxá, com patrocínio da CBMM, McCain, Grupo Zema, Cervejaria Laut, Ville Gestão Imobiliária, Grande Hotel Termas de Araxá e apoio da Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba – Arap.



Serviço

Paralamas do Sucesso se apresenta na 5ª Fenadoces – Feira de Doces e Cachaçaria de Araxá

18 de julho de 2025, sexta-feira, às 22h

Local: Parque de Exposições Agenor Lemos (Av. Pref. Aracely de Paula, 3587 – Centro)

Informações: Alexandre Borges – Produtor Executivo: [email protected] / (34) 9 9205-5682

Informações para a imprensa: Letícia Finamore: [email protected] / (31) 9 8252-2002