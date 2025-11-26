Palestra do escritor Marcelino Freire encerra a série Araxá em Arte 2025

Marcelino Freire tem nove livros publicados no Brasil, com traduções em Portugal, França, México e Argentina. Vencedor dos prêmios Jabuti e Machado de Assis, o autor também teve seu livro mais recente, Escalavra, como finalista do Prêmio São Paulo 2025. Na obra, Marcelino reencena sua prosa poética para contar a história de pai e filho em um cenário profundamente brasileiro. Pernambucano radicado em São Paulo há mais de 30 anos, é considerado um dos escritores mais criativos de sua geração.

Além dos livros, realiza oficinas de criação literária em todo o país, trabalhando linguagem, projeto literário e atividades práticas, além de oferecer indicações de leitura. Esse movimento tem revelado novos talentos da literatura brasileira, como Aline Bei e Bethânia Pires.

Na palestra do dia 27, às 19h, no Salão do Tribunal do Júri, no campus do Uniaraxá, Marcelino terá uma conversa aberta com o público sobre literatura e sua trajetória. O evento tem entrada gratuita e conta com parceria da Academia Araxaense de Letras.

Encontro sobre projetos culturais

A programação da Série Araxá em Arte inclui também o encontro Projetos Culturais Incentivados: panorama e desafios, no dia 26, às 19h, na Sala de Metodologias Ativas do Uniaraxá. Participam Amauri Rocha, da Amar Projetos Culturais, Tatiana Mucci e Madalena Aguiar, da Fundação Cultural Calmon Barreto, a produtora Fernanda Ferreira e o presidente da Academia Araxaense de Letras, Cesar Campos, que também fará a mediação da mesa.

O debate aborda a diversidade de projetos incentivados pela lei federal e também os da lei estadual de incentivo à cultura, cujo potencial ainda é pouco explorado em Araxá.

Serviço – Série Araxá em Arte 2025

Encontro sobre produção cultural em Araxá

Dia 26/11, quarta-feira

Horário: 19h

Local: Sala de Metodologias Ativas, campus Uniaraxá

Palestra com o escritor Marcelino Freire

Dia 27/11, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Sala do Tribunal do Júri, campus Uniaraxá

Balanço e equipe

A Série Araxá em Arte chega ao fim de novembro com 12 eventos culturais realizados, envolvendo dança, teatro, música, palestras, encontros, exibição de audiovisuais e literatura. Uma experiência de valorização da arte em suas diferentes formas, promovendo convivência, formação de público e criação artística.

Uma grande equipe esteve envolvida para tornar tudo isso possível:

Produção geral, Fernanda Ferreira; produção de artes cênicas, Wanilza Vieira; design e divulgação, Daniel Ney e Rodolfo Scalon (Gestalt Comunicação); assessoria de imprensa, Luiz Humberto França; suporte técnico, Luizinho Souza; equipe técnica e sonorização, Sérgio Abreu (Condor) e Enildo Borges (Audiomix). Organização e coordenação: Amauri Rocha e Cássio Lopes (Amar Projetos Culturais).

Alguns encontros da série estarão disponíveis no canal Araxá em Arte no YouTube. O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura do Governo Federal, com patrocínio da CBMM e Bem Brasil, e apoio da Ayres Segurança, MCA, Uniaraxá e Academia Araxaense de Letras. A realização é da Amar Projetos Culturais.