Pandemia reduz recursos e a Casa de Nazaré pede ajuda da população de Araxá

A pandemia têm afetado todos os setores da sociedade, com a Casa de Nazaré em Araxá a situação não está sendo diferente. Os recursos diminuíram e a responsabilidade de formar o caráter e a cidadania das crianças e adolescentes que dependem da Instituição continua. E com isso, para continuar exercendo o seu trabalho, a direção da entidade pede ajuda da população.

Para solicitar essa ajuda aos moradores da cidade, um novo setor foi criado, o setor de Call Center filantrópico. Desde o 01/10/2020 estamos entrando em contato por telefone com toda a população, e aquelas pessoas que se solidarizarem e puderem ajudar a Instituição neste momento tão desafiador, irá passar em sua casa um mensageiro responsável por recolher as doações no dia, e no horário que o doador preferir e precisamos da ajuda para possíveis adequação, reformar o telhado, as salas da creche, banheiros e todo tipo de doações; alimentos, roupas, calçados, brinquedos, material de limpeza para ajudar as famílias que atendemos.

As pessoas que puderem abraçar a causa, podem ligar no (34) 3664-7970.

A conta para doação é:

Banco 756 (CREDIARA – ARAXÁ MG)

Agência 3094

Conta corrente: 31.828-0

Razão Social: Casa de Nazaré

CNPJ: 16.911.117/0001-67