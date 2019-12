Papai Noel chega nesta sexta-feira (13) a Araxá; concentração é no Expominas

Nesta sexta-feira (13) a partir das 19h a população de Araxá vai receber o “bom velhinho” para mais uma temporada de pedidos de presentes, cartinhas, abraços e fotos. A chegada tem como ponto de encontro o Expominas, mas antes Papai Noel vai circular por toda a cidade. Pela primeira vez ele participa da Caravana de Natal da Coca-Cola.



Quatro caminhões da empresa vão circular pela cidade num espetáculo de luzes e sons repetidos em dezenas de municípios brasileiros durante o mês de dezembro. O trajeto começa na sede da empresa em Araxá, na Avenida Ministro Olavo Drummond e inclui diversos bairros como São Geraldo, Urciano Lemos, além da região central. O destino final é o Expominas.



Trajeto



Início 19h

1. Sede Coca Cola – Avenida Ministro Olavo Drummond

2. Avenida Amazonas

3. Avenida João Paulo II

4. Avenida Danilo Cunha – Ida

5. Avenida Pedro de Paula Lemos

6. Rua Maria de Lourdes Moreira

7. Avenida Washington Barcelos – Ida

8. Avenida Washington Barcelos – Volta

9. Avenida Danilo Cunha – Volta

10. Avenida Dâmaso Drummond

11. Rua Padre Anchieta

12. Avenida Antônio Carlos

13. Avenida Imbiara

14. Expominas



Concentração para a chegada



A orientação para os pais que queiram acompanhar a chegada do Papai Noel com as crianças é que se dirijam diretamente ao Expominas.”As pessoas podem chegar a partir das 19h. Lá nós já vamos ter um caminhão-palco da Coca-Cola com algumas atividades, o pessoal da Trupe do Papai Noel também já estará animando as crianças, vai ser um momento único, de magia mesmo”, conta a presidente da Fundação Acia, Régia Côrtes.



Para a data também estão previstas apresentações cênicas e musicais. O Coral AABB se apresenta a partir de 21h, na sequência ocorre o cerimonial de abertura. A noite será encerrada com um espetáculo do Circo Marimbondo, voltado especialmente para as crianças.



Praça do Papai Noel



Chegando ao Expominas, Papai Noel segue direto para sua casa, onde receberá as crianças até dia 23 de dezembro das 19h às 23h. A casinha do Papai Noel este ano vai crescer. Será, na verdade, a Praça do Papai Noel, um espaço aconchegante onde também acontecerão dezenas de atividades para as crianças, como oficinas.



A galerinha também vai se divertir com uma novidade tecnológica. “Uma viagem em 3D. As pessoas vão utilizar um óculos e elas vão poder sair de Araxá, viajar por toda a magia natalina e chegar até o Polo Norte”, adianta Régia.



Programação:



QUINTA – FEIRA (10)



Teatro Municipal – 19h30

CAMTA – Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá

Centro de Danças Lorena Senna

Praça Governador Valadares

Vila do Noel – de 17h às 20h

Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Teatro Municipal + Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes