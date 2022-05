Parceria disponibiliza atendimento odontológico itinerante em Araxá

A Secretaria Municipal de Saúde é parceira do Serviço Social do Comércio (Sesc) e Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio) por meio de uma iniciativa que vai realizar atendimentos odontológicos na unidade móvel itinerante OdontoSesc. Os atendimentos serão realizados entre os dias 23 de maio e 6 de julho, com procedimentos de baixa e média complexidade. A carreta equipada com consultórios odontológicos já está sendo preparada dentro do Sesc Araxá, localizado na rua Dr. Edmar Cunha, nº 150, bairro Santa Terezinha.

Os atendimentos – destinados a pacientes pré-selecionados pelo Sindicomércio e pela Secretaria Municipal de Saúde serão realizados às segundas-feiras, das 11h às 18h; às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 18h; e às sextas-feiras, das 8h às 14h. A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, ressalta que a população araxaense poderá usufruir do programa, que é gratuito e aberto para a comunidade. “Em 2021 recebemos a carreta com atendimento oftalmológicos e, agora, temos o atendimento itinerante de saúde bucal por meio de parceria com o Sesc e Sindicomércio. É uma iniciativa sempre bem-vinda e que contribui bastante com a demanda que a rede municipal de saúde”, destaca Cristiane.

De acordo com Rodrigo Natal Rocha, presidente do Sindicomércio, a parceria da Prefeitura foi de fundamental importância para a implantação do projeto em Araxá. “A demanda aqui na cidade é muito grande e os serviços oferecidos serão divididos entre o Sindicomercio e a população carente. O número mínimo de atendimento é de 130 pessoas e esse projeto está de portas abertas para a população araxaense que precisa dos tratamentos oferecidos” explica.

O responsável técnico OdontoSesc do Alto Paranaíba, Luiz Roberto de Carvalho Silveira, destaca que o objetivo do programa é trazer ao cidadão de volta o sorriso, a confiabilidade, a autoestima e principalmente a saúde. “O tratamento aqui é diferenciado, com profissionais altamente qualificados e com o que há de mais moderno. Iniciamos e terminamos todos os tratamentos, só são encaminhados para o serviço especializado, procedimentos dos quais não conseguimos fazer dentro da unidade moveis, especialmente os de alta complexidade”, reforça.

Serviços



– Remoção de cáries e restaurações;

– Extrações (cirurgias) simples;

– Tratamento de canal;

– Raspagem e profilaxia (limpeza);

– Radiografias odontológicas para pacientes em tratamento na Unidade Móvel, se necessário;

– Orientações individualizadas e voltadas à saúde bucal;

– Identificação e encaminhamento de casos de patologias bucais e alterações sistêmicas, para atendimento especializado.

Sobre o OdontoSesc



Com foco na assistência odontológica, o OdontoSesc é realizado pelo Sesc em Minas desde 2011. Percorrendo diversos municípios mineiros com o objetivo de promover os cuidados com a saúde bucal, o projeto oferece assistência odontológica humanizada e orientações individualizadas.

OdontoSesc em Araxá



– Atendimentos: 23/05/2022 a 06/07/2022;

– Onde: Sesc Araxá – Rua Dr. Edmar Cunha, nº 150, bairro Santa Terezinha;

– Informações: Secretaria Municipal de Saúde – (34) 3691-3314;

– Sindicato do Comércio de Araxá – (34) 3662- 3357.