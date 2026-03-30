Parceria entre Prefeitura e iniciativa privada inaugura nova praça no setor oeste de Araxá





A Prefeitura de Araxá e o Grupo Rio Branco, por meio de uma parceria público-privada, inauguraram, na manhã desta sexta-feira (27), a Praça Oredis Pereira dos Santos, no Residencial Parque dos Bem-te-vis. A obra foi executada pela empresa como uma condicionante para a aprovação da entrada do loteamento.

Com área total de 4.765,49 metros quadrados, a praça é composta por cinco platôs, onde foram instalados brinquedos infantis, academia ao ar livre, bancos e áreas de convivência. Durante a execução do projeto, toda a vegetação de grande porte existente foi mantida.

O CEO do Grupo Rio Branco, Fábio César Rios, ressaltou a relevância da iniciativa para a comunidade. “Estamos em uma região populosa, com uma boa estrutura no entorno, mas que ainda carecia de um espaço de lazer e convivência. Essa praça vem para atender essa demanda e contribuir com o desenvolvimento da região”, afirmou.

Durante a cerimônia, o prefeito de Araxá, Robson Magela, enfatizou a importância das parcerias público-privadas. “Essa parceria mostra que é possível unir esforços para levar mais lazer, segurança e qualidade de vida para a população. Também pedimos o apoio da comunidade para preservar esse espaço, denunciando qualquer ato de vandalismo”, destacou.

Oredis Pereira dos Santos

A praça leva o nome do radialista Oredis Pereira dos Santos, reconhecido por sua trajetória na comunicação e contribuição para o desenvolvimento de Araxá. Natural de Coromandel, Oredis dedicou mais de 50 anos à radiodifusão, sendo grande parte desse período na Rádio Imbiara, onde se destacou como uma das vozes mais respeitadas da região. Além da atuação na comunicação, o homenageado exerceu o cargo de vereador entre 1973 e 1982.