Patriota e PSD homologam Lídia e Fabiano para prefeita e vice

O Patriota e o Partido Social Democrático (PSD) homologaram os nomes de Lídia Jordão e Fabiano Santos Cunha em coligação que vai lançá-los como candidatos a prefeita e vice para as Eleições 2020 em Araxá, respectivamente. As convenções foram realizadas no dia 11 de setembro, no auditório da Ampla.

Além de Patriota e PSD, outros cinco partidos farão parte da coligação “+ Pelas Pessoas, + Por Araxá”. São o PSDB, Rede Sustentabilidade, PSB, PTC e PSC.

Além da formalização e apoio à coligação, com Lídia e Fabiano, foram aprovados os nomes dos pré-candidatos a vereador. O Patriota terá 17 nomes e o PSD virá com 19, além de PSC com 10 candidatos. Os demais partidos da coligação não lançaram nomes para o Legislativo.

“Quando pensamos em uma pessoa que possa estar perto da gente, sempre queremos alguém especial e que nos ajude a seguir sempre em frente. A gente vê no Fabiano seriedade, compromisso e dedicação ao seu trabalho como parlamentar e na sua vida pessoal. Fabiano é o parceiro que nós procuramos e achamos para compor esse projeto que quer promover mais pelas pessoas, promover mais por Araxá. Aqui, não somos um conjunto de siglas, mas sim um grupo de pessoas que estão prontas para trabalhar por nossa cidade”, destacou Lídia.

“Lídia é uma pessoa que a gente conhece muito bem, seja sua história, sua capacidade, honestidade e seu trabalho importante no serviço público. Tive o prazer de trabalhar com ela e conhece-la na administração do (ex) prefeito Toninho. Uma mulher de fibra, trabalhadora e que conhece os anseios da nossa população”, acrescenta Fabiano.