PCMG abre concurso com 519 vagas para todas as carreiras policiais

Estão abertas até 9/11 as inscrições para o novo concurso da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). São oferecidas 519 vagas para todas as carreiras policiais da instituição: delegado de polícia (62), escrivão de polícia (397), investigador de polícia (30), médico-legista (9) e perito criminal (21). Já as provas objetivas estão previstas para 12 e 19/12 deste ano em Belo Horizonte.

Para todas as carreiras, é exigido nível superior de escolaridade, sendo que para o cargo de delegado de polícia é necessário o título de bacharel em Direito, enquanto que para médico-legista o candidato deve ser graduado em Medicina. Já os interessados em prestar o concurso para o cargo de perito criminal devem ser formados em Engenharia Civil (sete vagas), Engenharia Geológica/Geologia (quatro) e Medicina Veterinária (quatro); as demais vagas (seis) são para área geral (tecnólogo, licenciatura e bacharelado).



Da totalidade de vagas, 10% de cada carreira são oferecidas a candidatos com deficiência. A idade mínima para a investidura nos cargos é 18 anos completos na data da posse e não há previsão de idade máxima. Quanto às formações acadêmicas exigidas, também é necessário que o candidato aprovado nas etapas do concurso comprove a situação quando for empossado.



O concurso público será executado pela Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc) e pela Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol-MG). No total, serão cinco etapas – provas de conhecimentos; exames biomédicos e biofísicos; avaliação psicológica; provas de títulos; e investigação social.



Inscrições e salários



O valor da inscrição é de R$ 210 para o cargo de delegado de polícia, R$ 160 para médico-legista, R$ 120 para perito criminal e R$ 90 para os cargos de escrivão de polícia e investigador de polícia. Quanto aos salários iniciais, para o cargo de delegado de polícia o vencimento é de R$ 12.967,43; médico-legista e perito criminal, R$ 10.028,30; escrivão de polícia e investigador de polícia, R$ 4.631,23. A carga horária é de 40 horas semanais.



O detalhamento das funções dos profissionais de cada carreira, bem como requisitos para investidura no cargo, conteúdo programático para provas, entre outras informações, está disponível nos editais, publicados em 9/10, no Diário Oficial do Estado, e também no site da Acadepol-MG. Já as inscrições podem ser feitas pelo site da Fumarc.