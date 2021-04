Pela 1ª vez, Araxá terá empresa especializada em fiscalizar a qualidade do asfalto

Para garantir a qualidade do serviço de pavimentação e evitar desperdício de recursos públicos, Araxá terá pela primeira vez uma empresa especializada em fiscalizar a qualidade do asfalto da cidade. O prefeito Robson Magela determinou a abertura de processo licitatório para contratação do serviço que certificará a execução do trabalho.

O recapeamento de ruas e avenidas feito com infraestrutura de qualidade proporciona maior durabilidade do pavimento e evita transtornos aos motoristas e pedestres. Com o intuito de obter um resultado eficaz durante a realização dos serviços, a Prefeitura de Araxá contratará a empresa para execução de ensaios de laboratório e controle tecnológico de solos, asfalto, concreto e sondagem à percussão.

“Há anos a população araxaense faz graves denúncias sobre a qualidade dos serviços de recapeamento e tapa buraco. Para acabar com esse problema, decidimos contratar uma empresa especializada que vai garantir a qualidade do serviço prestado. Hoje, a própria empresa que realiza o trabalho, fiscaliza o material utilizado. Não vamos mais permitir isso”, destaca o Robson.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, a contratação de uma empresa para fiscalizar e acompanhar a execução dessas obras públicas vai garantir a qualidade do asfalto. “Essa contratação é importantíssima para o bom andamento das obras públicas, pois contaremos com o apoio de profissionais especializados. É imprescindível ter esse respaldo para contrapor aquilo que as empresas apresentam” explica o secretário.