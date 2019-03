Pequeno Jardineiro distribuirá mudas de plantas medicinais

O programa Casa do Pequeno Jardineiro tem inúmeras funções sociais, promove um trabalho de inclusão social com foco no meio ambiente, sendo o primeiro contato de muitos jovens com o mercado de trabalho.

Os adolescentes também produzem mudas que são distribuídas para a comunidade. O Prefeito Aracely de Paula, acredita que o programa transforma vidas e tem um alcance imensurável para as famílias. Além da bolsa no valor de meio salário mínimo, os estudantes descobrem o prazer de trabalhar com a terra e dela tirar o seu sustento.

Neste fim de semana, os jovens vão para as ruas de Araxá oferecer chás e promover a distribuição de mudas de plantas medicinais, repassando para a comunidade informações sobre o uso correto das espécies doadas.

A ação será no sábado (16), no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel e no domingo (17), no Feirão do Povo, no Urciano Lemos, quando serão oferecidas 225 e 300 plantas, respectivamente. São mudas de terramicina, alecrim, manjericão, orégano, boldo, vick e ora pro nóbis. As doações serão feitas das 9h às 12h.

A coordenadora do programa Casa do Pequeno Jardineiro, Edna Resende Campos, explica que a distribuição representa o resultado de sucesso de um projeto de inclusão social voltado para a educação ambiental. “O projeto vai além de plantar e produzir mudas. Com a iniciativa, os jovens levam conhecimento para a comunidade, incentivam o plantio e divulgam o uso das plantas medicinais”, ressalta.