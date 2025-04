“Perdi minha carteira de vacinação. E agora?” Saúde orienta sobre Cartão de Vacinas

Perder a caderneta física de vacinação é mais comum do que parece. Mas o que muita gente ainda não sabe é que, com os dados atualizados no Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS), é possível acessar o histórico vacinal digital pelo aplicativo Gov.br – de forma simples, prática e segura.

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando a importância de manter o Cartão SUS com dados atualizados, especialmente endereço e cidade. Essa atualização permite que todos os atendimentos e vacinas recebidas na rede pública de saúde estejam devidamente vinculados ao município e disponíveis para consulta na plataforma federal.

O Cartão SUS é o documento que integra todas as ações realizadas no SUS. Ao manter as informações corretas, o cidadão consegue acessar o registro de vacinas de qualquer lugar do país, evita perda de dados em caso de extravio da caderneta e garante maior agilidade em consultas, exames e atendimentos na saúde pública.

A orientação é que a população procure a unidade básica de saúde mais próxima para verificar se os dados estão atualizados, especialmente quem se mudou recentemente para Araxá ou não atualiza o cadastro há muito tempo.

De acordo com a coordenadora do Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Marta Aparecida Alves, o benefício é duplo: “Além de facilitar a vida do cidadão, manter o Cartão SUS atualizado permite que o município registre corretamente a aplicação das vacinas, o que é essencial para cumprir as metas de imunização e garantir o repasse de recursos do Ministério da Saúde.”

A atualização também pode ser orientada durante as visitas dos agentes comunitários de saúde ou nos plantões realizados em datas específicas pela secretaria.

Lembrando que, caso a pessoa tenha perdido o Cartão SUS físico ou ainda não possua o cadastro no CadWeb, isso não impede a aplicação de vacinas durante as campanhas. Basta apresentar um documento com foto e CPF na unidade de saúde no momento da vacinação.