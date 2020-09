Plataforma digital prepara alunos da rede estadual para o Enem

Estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual de ensino já podem se inscrever para obter auxílio na preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) vai disponibilizar, em parceria com o Sesi, o “Enem Conectado”, ferramenta on-line e gratuita, com conteúdo preparatório para esses alunos.



Para ter acesso ao conteúdo e fazer parte do curso extra, os estudantes interessados se inscrever no aplicativo, gratuitamente, até a próxima sexta-feira (2/10). O link de inscrição está disponível em estudeemcasa.educacao.mg.gov.br.



Apoio



A ferramenta reúne, por exemplo, aulas on-line, materiais de apoio para o estudante, simulados de provas e um espaço específico para redação. O diferencial desse recurso é que o aluno poderá escrever o seu texto e ver as correções feitas pelos professores.



O curso é mais uma possibilidade de preparação, mas não é obrigatório e a carga horária não será considerada para o ano letivo.



Atividades



A iniciativa é única neste formato no país. O curso vai ocorrer de outubro a dezembro e vai focar no que os estudantes precisam aprender para realizar uma boa prova.



O Enem Conectado começará a partir de 13 de outubro. Nos primeiros quatro dias a plataforma estará disponível para que o estudante se ambiente com o espaço virtual. Já as aulas começam efetivamente em 19 de outubro e vão durar até dezembro.



Inscrição



A inscrição deve ser feita por formulário eletrônico disponível em estudeemcasa.educacao.mg.gov.br. O aluno do 3° ano do ensino médio interessado precisará preencher o nome completo, CPF, endereço de e-mail, telefone de contato e endereço residencial.



Também é necessário informar o nome da escola em que estuda e o número da matrícula, além de informações sobre o responsável legal (nome completo, CPF e telefone de contato).