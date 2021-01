Plataforma Estude em Casa ganha aba com conteúdo dedicado ao Enem

O site “Estude em Casa” ganhou uma aba especialmente voltada para quem vai realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O espaço reúne as aulas do Se Liga na Educação dedicadas à prova e também simulados.



Estão reunidas mais de 20 aulas do programa Se Liga na Educação que foram dedicadas ao conteúdo da prova do Enem. Ao clicar na data da aula, é possível acompanhar o conteúdo separado por disciplina.



Além disso, estão listados – com possibilidade de download gratuito – os simulados que foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) dentro dos Planos de Estudos Tutorados (PETs).



A criação da aba faz parte de uma série de ações que vêm sendo desenvolvidas pela SEE direcionadas aos alunos que vão realizar o exame. Além das aulas e do simulados, foram feitas parcerias que permitiram oferecer iniciativas como o Enem Conectado e o Enem Conectado Power. Únicas no país, as iniciativas possibilitaram aulas on-line, gratuitas, para os alunos do 3º ano do ensino médio da rede estadual de ensino.