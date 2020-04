Plataforma gratuita permite oferta de serviços de pequenos comerciantes e autônomos em Araxá

Em tempos de pandemia do Covid-19, com isolamento social e restrições ao funcionamento de diversos tipos de empresas e serviços, o comércio e quem vive dele estão sofrendo as primeiras consequências da crise econômica.

É o que se tem visto desde que o Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado e as Municipais de Saúde, seguindo as recomendações da OMS, emitiu os decretos de quarentena, com vistas a impedir a disseminação do coronavírus.

Ficaram permitidos apenas alguns estabelecimentos essenciais à comunidade. Mas e os demais? E quem tem apenas aquele trabalho para sobreviver? Pensando nisso, um grupo de voluntários em Araxá trabalhou e colocou no ar uma plataforma que reúne pequenos empresários e autônomos, que podem apresentar seus serviços e produtos, ganhando a chance de estar em atividade de uma forma segura e sem desrespeitar o isolamento.

É o site Araxá Sem Corona, que pode ser acessado pelo endereço www.araxasemcorona.com.br. Empresas e profissionais já podem se cadastrar. O projeto foi concebido sem fins lucrativos e sem nenhum vínculo empresarial, pessoal e político partidário.

A plataforma colabora com que os pequenos comerciantes de Araxá, que não tem uma Rede Social, ou um atendimento por meio digital estruturado, possam oferecer seus produtos e serviços. Tem espaço ainda aos entregadores delivery.

O site conecta as empresas, os entregadores e o cidadão, que seguindo o isolamento social, pode fazer a compra sem sair de casa dos mais variados produtos. A plataforma reúne as informações de contato de WhatsApp e Redes Sociais.