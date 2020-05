PM apreende adolescente com crack e maconha no Bom Jesus

Nesta terça-feira (12), durante operação policial no bairro Bom Jesus, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares verificaram uma casa abandonada na rua João Ferreira da Silva. No local, os militares flagraram um adolescente de 17 anos, muito conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico.

Ao notar a presença policial, o adolescente ficou muito nervoso e olhou para tanque de lavar roupas. Sobre o tanque foi localizado um invólucro contento oito pedras de crack fracionadas e uma pedra maior, que se divididas no tamanho usualmente comercializado, renderiam cerca de 50 pedras.

A PM ainda apreendeu uma bucha de maconha e uma lâmina com resquícios de crack. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor por envolvimento com o tráfico de drogas.