PM apreende adolescente com drogas no Santa Mônica

Na madrugada de hoje (12), durante operação no bairro Santa Mônica, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Marcolina Coelho Borges, bairro Santa Mônica.

A Polícia Militar visualizou um adolescente de 15 anos com algo em sua mão deslocando em direção a um veículo que se encontrava parado na via, em atitude suspeita. Ao perceber a viatura policial, o adolescente arremessou algo ao chão e tentou fugir.

De imediato, foi realizada a abordagem ao menor. Ao retornar no local onde ele havia dispensado algo, foi localizada certa quantia de cocaína. O adolescente assumiu a droga como sendo de sua propriedade.

De acordo com a PM, o adolescente já possui passagem por tráfico de drogas. Diante dos fatos o menor foi apreendido juntamente com o material apreendido. A mãe do autor acompanhou o registro da ocorrência.