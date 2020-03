PM apreende adolescente com maconha e crack no Max Neumann

Na noite de ontem (4), durante operação pelo bairro Max Neumann, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

A PM abordou dois indivíduos em atitude suspeita. Com um adolescente (17 anos), a PM apreendeu dez porções de maconha e quatro pedras de crack e certa quantia em dinheiro.

Foram realizadas buscas na residência do adolescente, na presença dos familiares. Na casa a PM localizou outras cinco porções de maconha, sete pedras de crack, uma balança digital e munições intactas calibre 38.

De acordo com a PM, o adolescente já foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

O adolescente informou que exerce o comércio de entorpecentes devido à dificuldade financeira que sua família passa no momento. Com o outro indivíduo que foi abordado na companhia do menor nada de ilícito foi localizado, sendo este conduzido como testemunha.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido em flagrante delito por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse irregular de munição. Ele foi encaminhado para a delegacia acompanhado de seu representante legal.