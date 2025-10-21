PM apreende adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos por envolvimento com o tráfico de drogas em Araxá. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira, 20 de outubro de 2025, por volta das 19h, na avenida Pará, região conhecida pelo intenso fluxo de pessoas.

De acordo com a PM, a guarnição recebeu diversas denúncias relatando que adolescentes estariam comercializando entorpecentes no local. Durante patrulhamento, os militares avistaram três indivíduos em atitude suspeita, na esquina com a rua Antônio França. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, entrando em um lote vago.

Os policiais conseguiram conter um dos envolvidos. Com o apoio do cão Ômega, foram realizadas buscas na área, resultando na apreensão de 22 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Diante das evidências, o menor foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado ao delegado de plantão para as devidas providências.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas são fundamentais para o combate ao tráfico de drogas e pode ser feita pelo telefone 181.