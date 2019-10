PM apreende adolescente que engoliu crack e passou mal

Na tarde de ontem (17), durante patrulhamento pela cidade, a Polícia Militar percebeu um adolescente em atitude suspeita, sendo que ao perceber que seria abordado, o menor jogou algo na boca e saiu correndo.

Passado algum tempo, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na Unidade de Pronto Atendimento. O adolescente (16 anos) deu entrada na UPA após sentir fortes dores abdominais por ter engolido uma pedra de crack.

Após ser atendido, o adolescente relatou que havia adquirido a pedra de tamanho grande e que iria revender em pequenas pedras.

A mãe do adolescente relatou que seu filho passou mal com dores estomacais, pois havia engolido a droga. O menor teria ameaçado os funcionários da UPA, caso acionassem a PM, sendo apreendido juntamente com seis pedras maiores e outras oito pedras de crack menores.