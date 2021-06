PM apreende arma e drogas com suspeitos de envolvimento com o tráfico

Na noite de ontem (21), durante operação, as equipes Tático Móvel e ROCCA do 37º Batalhão, juntamente com a equipe da Polícia Militar Rodoviária Estadual realizavam patrulhamento na Avenida Ministro Olavo Drummond, local em que registraram uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares abordaram um táxi com quatro ocupantes, os quais tentaram evadir da abordagem. Durante busca veicular foram localizados três pinos de cocaína e certa quantia em dinheiro. Na área externa, próximo à porta traseira do veículo foi localizada uma arma de fogo e um dois tabletes grandes de maconha, que um dos passageiros, de 22 anos, havia dispensado.

Com o outro passageiro, de 19 anos, foi localizada certa quantia em dinheiro. O condutor, de 28 anos, alegou que o táxi era da empresa em que trabalha.

Segundo os envolvidos, eles estariam tentando comercializar a arma de fogo. O terceiro passageiro, de 24 anos, assumiu a propriedade dos três pinos de cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito aos envolvidos pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá juntamente com todo o material apreendido. O veículo foi apreendido.