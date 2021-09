PM apreende cerca de 30 quilos de maconha em operação de combate ao tráfico

Na noite de ontem (23), durante operação no bairro Santa Mônica, a Polícia Militar chegou a uma grande apreensão de drogas,

Os militares de serviço abordaram um ônibus que fazia linha Uberlândia/Juiz de Fora, com apoio do cão “Apollo” da Rocca. O cão farejador ajudou a localizar duas malas com cerca de 30 quilos de maconha. A droga estava dividida em 43 tabletes.

O passageiro (23 anos), proprietário da bagagem, confirmou que estava realizando o transporte do entorpecente. A PM ainda apreendeu certa quantia em dinheiro e um celular,

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.