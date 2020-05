PM apreende crack e maconha em imóvel abandonado no Bom Jesus

A Polícia Militar apreendeu mais de 175 pedras de crack durante operação de combate ao tráfico de drogas, nesta quinta-feira (14), no bairro Bom Jesus.

Os militares flagraram um adolescente entrando em um imóvel abandonado. De imediato, a Polícia Militar procedeu a verificação, vindo a deparar com um menor (14 anos) fracionando diversas pedras de crack.

Foram realizadas buscas nas imediações com apoio da Rocca. No terreno foram localizados crack e maconha. No total, foram arrecadadas 175 pedras de crack e outras 30 gramas da mesma droga, que renderiam 90 pedras.

A PM também apreendeu duas buchas de maconha e uma lâmina utilizada para fracionar a droga. Passado algum tempo, mais dois autores chegaram ao imóvel e foram detidos, sendo um adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos.

Com o autor de 18 anos foram localizadas mais algumas pedras de crack. De acordo com a PM, todos os envolvidos são muito conhecidos no meio policial.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e o autor preso juntamente.