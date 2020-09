PM apreende grande quantia de dinheiro e drogas no Ana Pinto; dois jovens são presos

Dois jovens foram presos pela PM, na noite de sábado (19), no bairro Ana Pinto de Almeida. Os autores foram surpreendidos pela PM quando estavam fazendo uso de maconha.

Com um autor, de 24 anos, foi localizada uma chave, uma tesoura pequena com resquícios de maconha e dinheiro. Diante da suspeita, a Polícia Militar realizou buscas em uma residência próxima ao local da abordagem, sendo que a chave localizada com o autor abria este imóvel, No local foi apreendida uma grande quantia em dinheiro.

Contudo, o autor relatou que residia em outro endereço no mesmo bairro, onde foram localizados:

– Uma balança digital;

– Dois rolos de papel filme e 01 (um) de papel manteiga;

– Três vidros contendo maconha hidropônica;

– Duas buchas de maconha;

– Três bolas de haxixe;

– Dois aparelhos celulares.