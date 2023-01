PM apreende grande quantidade de drogas e prende suspeito de tráfico

A Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais chegaram ao autor após denúncias nesta quinta-feira (12). A abordagem foi realizada no bairro Recanto das Mangabeiras.

Após levantamentos e diligências as equipes policiais visualizaram o suspeito em um veículo Renault. Os militares deram a ordem de parada e realizaram a abordagem. Após buscas foi realizada a apreensão de 200 gramas de maconha, certa quantia em dinheiro e seis buchas de maconha.

Diante dos fatos, as equipes policiais realizaram novas diligências, sendo localizados sete tabletes de maconha com o peso aproximado de dois quilos, quatro buchas pequenas de maconha, três barras pequenas de MD, duas balanças de precisão, uma sacola plástica com várias flores da maconha Strains, um frasco com maconha triturada e outra quantia em dinheiro.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao autor. Ele foi encaminhado ao delegado de plantão, juntamente com os materiais apreendidos.