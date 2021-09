PM apreende suspeito de tráfico no Pão de Açúcar III

Na noite de ontem (15), durante operação policial no bairro Pão de Açúcar III, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares se depararam com três indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, dois dos autores evadiram, sendo o terceiro abordado. O suspeito, de 19 anos, apresentava grande nervosismo. A PM fez buscas na casa do suspeito e localizou um invólucro contendo cocaína pura, conhecida como “escama de peixe”, com peso aproximado de 8 gramas.

O autor, que já possui passagem policial por tráfico de drogas, foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com o material apreendido.