PM e PRF apreendem 20 quilos de pasta base de cocaína

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar resultou na apreensão de 20 quilos de pasta base de cocaína. A ação teve início em uma abordagem da PRF a um veículo Cobalt na noite de ontem (30).

Os policiais suspeitaram que havia drogas dentro do cilindro de Gás Natural Veicular (GNV). A equipe da PRF solicitou o apoio da equipe de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) do 37o Batalhão de Polícia Militar.

O cão Ômega indicou a presença de drogas no veículo e autor confessou o transporte da pasta base de cocaína. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar deu suporte para abrir o cilindro e retirar a droga. Diante dos fatos, os dois passageiros receberam voz de prisão em flagrante.