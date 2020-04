PM encontra oito buchas de maconha durante abordagens no Setor Norte

Na sexta-feira (27), por volta das 22h30, a Polícia Militar realizava Operação Batida Policial pelo bairro Ana Pinto de Almeida, quando deparou-se com um menor em atitude suspeita entrando em uma quadra de esporte. Segundo a ocorrência, ao perceber a viatura o menor saiu em desabalada carreira, mas os policiais conseguiram abordá-lo na rua Antônio Martins da Silva.

Ele alegou que havia dispensado um cigarro de maconha durante a tentativa de fuga, porém, o mesmo não foi localizado. Quando os militares realizavam buscas no interior quadra, de onde o abordado havia saído, foi visualizado um autor de 28 anos saindo do interior do local e caminhando em direção à quadra.

Ao perceber a presença policial, o autor se assustou e fez um gesto com a mão direita, como se tivesse soltando algo ao solo. Imediatamente foi abordado e submetido a uma busca pessoal, sendo localizado dinheiro e próximo a ele foi localizado um invólucro com sete buchas de maconha e uma bucha solta da mesma substância.

Diante do fato, o autor foi preso e o menor e o material apreendidos, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para providências decorrentes.

PM registra roubo em estrada rural próxima

No sábado (28), por volta das 7h40, vítimas relataram à Polícia Militar que transitavam pela BR-262 em uma caminhonete Mitsubishi Triton, placa PAG-3688 (São Paulo), cor branca, sentido a Araxá, e 10km antes de chegarem à cidade entraram em uma estrada vicinal.

Eles foram abordados por dois homens armados que estavam em uma picape Fiat Strada, cor preta, sem mais dados. Segundo as vítimas, eles aparentemente portavam pistolas, exigindo a entrega da caminhonete.

Além do veículo, os autores também subtraíram das vítimas documentos pessoais e aparelhos celulares. Rastreamentos ininterruptos prosseguem no intuito de localizar os autores e o material roubado.