PM localiza moto furtada e jovem é preso pelo crime

Na tarde de ontem (13), a Polícia Militar recebeu informação de que uma motocicleta estaria abandonada em uma mata próximo ao bairro Max Neumann.

Após várias verificações, uma motocicleta Yamaha/YBR 125 foi localizada, sendo constatado se tratar de produto de furto, ocorrido no dia 12 deste mês.

Durante a averiguação, a Polícia Militar flagrou dois jovens em uma motocicleta, saindo da mata próxima do local em que a motocicleta foi encontrada.

Após rastreamentos, a PM logrou êxito em abordar os autores, porém o condutor, M.V.R. (22 anos) fugiu para a mata, mas o autor V.E.M.S. (19 anos) foi detido, sendo reconhecido como um dos autores do furto.

Diante dos fatos, o autor V.E.M.S. foi preso e as duas motocicletas removidas ao pátio credenciado do Detran. Rastreamentos seguem no intuito de localizar o outro autor.