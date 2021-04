PM localiza produto de furto no Centro de Araxá

Nesta quinta-feira (8), a Polícia Militar recebeu informações de que produtos de furto estariam em uma residência localizada na Rua Imbiaça, Centro de Araxá. De imediato, a Polícia Militar deslocou até o citado imóvel. Os militares foram atendidos por uma mulher, de 28 anos, esposa do autor da receptação, de 19 anos, que fora preso no dia 07/04 por tráfico de drogas.

Na residência, a Polícia Militar logrou êxito em localizar uma maleta contendo um martelete, produto de furto ocorrido em 30/11/2020. A mulher relatou que seu marido havia adquirido o martelete pela quantia de R$ 30. Foi realizado contato com a vítima do furto que reconheceu o martelete como sendo de sua propriedade, inclusive apontando a marcação do nome da empresa, que fora raspada. Foi feita a apreensão do material para as providências cabíveis.