PM prende autor com arma e munição no Centro

Na madrugada de hoje (21), durante realização de operação policial na Av. Senador Montandon, Centro, a Polícia Militar deparou com um veículo estacionado em frente a um bar em atitude suspeita.

Ao vistoriar o interior do veículo do autor T.F.C. (29 anos), foi localizado, no porta luvas, um revólver calibre 22 com sete munições intactas.

O autor não apresentou o registro da referida arma. Foram localizadas também mais sete munições calibre 22 no coldre da referida arma.

Diante do exposto, o autor foi preso em flagrante delito juntamente com o material apreendido.