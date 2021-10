PM prende autor de roubo e recupera duas motocicletas

Nesta terça-feira (19), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Alvorada, local em que registrou um roubo. A solicitante relatou que transitava em sua motocicleta pela av. Amazonas quando percebeu que estava sendo seguida por outra motocicleta. Já na rua Capitão José Porfírio, o indivíduo que a seguia emparelhou as duas motocicletas e, com uma arma em mãos, obrigou a vítima a parar.

O autor estacionou a motocicleta em que ele estava e montou na garupa da moto da vítima. Ao chegaram no cruzamento com a rua José Quintino Amâncio, o autor assumiu a direção e evadiu com a motocicleta da vítima, tomando rumo ignorado. De imediato a Polícia Militar iniciou rastreamentos logrando êxito em localizar a motocicleta utilizada pelo autor, abandonada com as chaves na ignição na rua Capitão José Porfírio.

Foi constatado que um colega de trabalho havia emprestado a motocicleta para o autor se deslocar do trabalho para casa, mas nesta data o autor não compareceu para trabalhar. A motocicleta da vítima foi localizada na oficina do tio do autor. Durante a abordagem na residência do criminoso, este tentou evadir pulando muros e telhados, sendo alcançado e preso.

No imóvel, de onde o autor fugiu, foi localizado um simulacro de arma de fogo tipo pistola, além da roupa e capacete utilizados na ação delituosa. As duas motocicletas recuperadas foram removidas. O autor, de 25 anos, foi reconhecido por outra vítima como suspeito de uma ação com o mesmo modus operandi ocorrida dias atrás. Diante dos fatos, o autor foi preso por roubo e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.