PM prende autor de roubo no Centro

Nesta terça-feira (15), a Polícia Militar foi solicitada em um comércio situado na rua Franklin de Castro, Centro, local em que registrou um roubo.

A a vítima (49 anos) relatou que foi surpreendida por um indivíduo que chegou ao local e anunciou o assalto. O autor (39 anos) teria levantado a blusa mostrando uma arma na cintura proferindo ameaças, vindo a subtrair certa quantia em dinheiro e evadindo em seguida.

Imagens do suspeito foram capturadas por câmeras de segurança de um escritório, sendo então iniciados os rastreamentos.

Durante rastreamentos o suspeito foi abordado na rua Antônio Alves da Costa, sendo confirmado se tratar do autor, o qual foi reconhecido pela vítima.

O autor possui várias passagens por crime contra o patrimônio e no momento da abordagem já havia trocado de roupa. A blusa utilizada pelo autor foi localizada em via pública próximo ao local do fato.

Diante do fato, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão.