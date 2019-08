PM prende autor de vários roubos em Araxá

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de roubos ocorridos nos últimos dias na cidade. Os militares chegaram ao autor após levantamentos e rastreamentos. Por meio de imagens de circuitos internos de câmeras, a PM conseguiu identificar e localizar J.H.P. (23 anos), na noite de ontem (28).

Com ele, a Polícia Militar apreendeu certa quantia em dinheiro. Os militares também verificaram uma foto em que ele aparece vestido com a mesma roupa do dia em que teria roubado uma motocicleta.

De acordo com a PM, a moto roubada foi utilizada em dois assaltos nos últimos dias.

O autor não soube explicar a procedência do dinheiro que estava em sua posse. Diante das circunstâncias, o autor indicou onde havia escondido a réplica de uma arma. O irmão do autor, um adolescente de 15 anos, confirmou que as roupas utilizadas nos delitos eram mesmo de J.H.P.