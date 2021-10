PM prende autor por envolvimento com o tráfico de drogas

Na noite de ontem (27), durante operação policial pelo bairro Santo Antônio, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Após denúncia, os militares abordaram um suspeito, de 26 anos, em uma bicicleta. Ele tentou dispensar um objeto ao solo, sendo constatado se tratar de uma sacola com 19 pedras de crack, as quais foram apreendidas juntamente com a bicicleta.

Na residência do autor, alvo da denúncia, foram localizados dois invólucros com maconha, dinheiro, vários saquinhos plásticos utilizados para embalar drogas, diversas lâminas de aço, além de uma cédula de identidade de um indivíduo conhecido no meio policial como usuário de drogas.

Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido.