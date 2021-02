Na última sexta (5), após denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no bairro Salomão Drumond, a Polícia Militar prendeu um homem com drogas.

Os militares compareceram ao local e abordaram um jovem, de 23 anos, alvo das denúncias. Após buscas em um beco, ao lado da residência do autor, foram localizadas uma porção de maconha e uma balança de precisão.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao autor, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.