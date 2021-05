PM prende autor por receptação de celular

Na noite de ontem (12), durante operação batida policial no bairro Francisco Duarte, a Polícia Militar abordou um indivíduo, de 18 anos, em atitude suspeita. Durante busca pessoal, foi encontrado com o autor um aparelho celular da marca LG, o qual ele relatou ter adquirido no dia 05/05/2021 de um caminhoneiro que passou em seu trabalho.

O aparelho estava em perfeitas condições, em estado de novo e encontrava-se resetado. Após buscas no sistema informatizado, a Polícia Militar identificou um furto desse mesmo modelo.

Em contato com a vítima, esta reconheceu o aparelho como sendo o furtado na data de 04/05/2021, sendo que as características do aparelho se confirmaram. Diante ao exposto, o autor foi preso pelo crime de receptação sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o aparelho celular recuperado.

Ressalta-se que o autor ora preso possui características muito similares ao autor do furto do aparelho.