PM prende autores por porte ilegal de armas de fogo no Centro

A Polícia Militar prender duas pessoas na avenida Vereador João Sena, nesta semana, por porte ilegal de armas de fogo. Os suspeitos foram abordados quando entraram em uma padaria.

Eles estavam em um Fiat Toro e levantaram a suspeita dos militares que realizavam patrulhamento pelo local. Os autores foram abordados e passaram por busca pessoa. Os policiais não encontraram nada com eles, mas no veículo havia duas pistolas 380 (Taurus) e munição.

As armas foram apreendidas e os autores S.R.S. (37 anos) e D.R.S. (47 anos), os quais assumiram a propriedade das armas, foram presos em flagrante delito e levados até a Delegacia de Polícia Civil. O terceiro integrante do veículo, o qual era o condutor estando com as documentações em dia, foi liberado juntamente com o veículo.