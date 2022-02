PM prende autores por posse ilegal de arma de fogo

Na última sexta-feira (4), durante operação batida policial, militares avistaram três indivíduos em atitudes suspeitas dentro de um veículo nas proximidades do bairro Urciano Lemos. Sinalizada a intenção de abordagem, os autores fugiram a pé logo após o motorista ter perdido o controle da direção do veículo.

Dada continuidade à perseguição, foi flagrado o momento em que eles dispensaram duas armas, sendo um revólver calibre 38 – Smith Wesson Special, com a numeração parcial e uma munição intacta do mesmo calibre, além de um simulacro de pistola de cor preta.

Nesse passo, um dos indivíduos (33 anos) foi localizado no bairro João Bosco Teixeira; o segundo envolvido (28 anos), foi localizado no bairro Urciano Lemos, já o terceiro ocupante do veículo, embora não localizado, foi devidamente identificado.

Diante dos fatos, os autores e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.