PM prende autores por tráfico de drogas e receptação

Na noite de ontem (26), a Polícia Militar prendeu autores por envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Wagner Tadeu de Resende no bairro Novo São Geraldo.

Durante averiguação das informações, não percebendo a presença da guarnição policial, dois suspeitos saíram de uma casa e caminharam sentido a uma mata. Um deles ficou na esquina vigiando para o outro entrar na mata, enquanto o segundo suspeito adentrava com a luz do celular acesa.

Após certo tempo, eles foram abordados e com o suspeito que havia entrado na mata foram localizadas algumas pedras de crack e outras de cocaína (escama de peixe). Foi realizada a verificação no local que o suspeito estava e foi localizado um cano enterrado com várias pedras de crack. De acordo com a PM, eram aproximadamente 240 gramas, as quais se dívidas no tamanho usualmente comercializado renderiam 720 pedras, as quais são vendidas a dez reais cada.

Estavam no cano também uma pedra grande de cocaína pesando aproximadamente 100 gramas, uma balança digital, um aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

Ao realizar nova diligência no local de onde os autores saíram, a guarnição abordou outro suspeito, de 34 anos, e localizou uma TV de 43′ e um nível a laser, os quais são produtos de furto registrado no dia 13 de abril de 2022.

As vítimas dos furtos foram contactadas e fizeram o reconhecimento de seus pertences. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores de 30 e 33 anos, por tráfico de drogas e para o autor de 34 anos por receptação.