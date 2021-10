PM prende homem com crack no bairro Bom Jesus

Na madrugada de hoje (7), durante operação no bairro Bom Jesus, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares perceberam um indivíduo muito conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao notar a presença policial, o suspeito jogou algo sobre o muro de uma residência, mas foi abordado em seguida.

O objeto dispensado foi arrecadado e constatado se tratar de três pedras de crack já prontas para o comércio e uma pedra maior (que renderia cerca de outras 20 (vinte) pedras do tamanho comumente comercializado).

Com o autor foi localizada, ainda, certa quantia em dinheiro. De acordo com a PM, o autor está em prisão domiciliar, tendo sido liberado do presídio há poucos dias após cumprir pena por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com o material apreendido.