Na noite de ontem (31), as equipes policiais foram acionadas pela Guarda Municipal no Terminal Rodoviário. No local estava ocorrendo um atrito verbal entre dois homens. Um deles foi abordado e a PM localizou três tabletes de maconha com cerca de 25 gramas cada, além de certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito de 28 anos. Ele foi encaminhado ao delegado de plantão.