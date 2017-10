PM prende homem suspeito de tráfico de drogas no Alvorada

Na tarde de ontem (17), durante patrulhamento pela rua Caricio Afonso Ribeiro, bairro Alvorada, a Polícia Militar visualizou o autor M.M.S. (48 anos), sobre o qual recai diversas denúncias sobre tráfico de drogas.

Ao receber ordem para que se posicionasse para busca pessoal, o autor tentou evadir, porém foi acompanhado e abordado em seguida. Ao ser procedida a busca pessoal, foi encontrado dentro da cueca de M.M.S., uma embalagem plástica com crack, que se fracionada renderia cerca de 945 pedras de crack do tamanho das usualmente vendidas nas ruas.

Com o autor também foram apreendidos documentos, chaves de veículos, aparelho celular, diversas anotações de contabilidade do tráfico de drogas. Já na residência do acusado foram localizadas duas balanças de precisão.

Ao ser questionado em relação a droga, o autor confessou que iria transportar o entorpecente para um terceiro indivíduo. Diante dos fatos, o ele foi preso e todo material apreendido.