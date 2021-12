PM prende jovem por receptação e apreende maconha

Na noite de ontem (16), durante patrulhamento pelo bairro Aeroporto, a Polícia Militar recuperou uma moto furtada, apreendeu drogas e prendeu um suspeito de receptação.

Os militares perceberam o autor conduzindo uma motocicleta com faróis apagados, sendo que, ao perceber a presença policial, evadiu em alta velocidade pelas ruas do bairro, vindo a dispensar um invólucro com maconha.

As guarnições lograram êxito em abordar a motocicleta Honda CG, cinza, placa HHN-6242, sendo constatado se tratar de produto de furto ocorrido no dia 28/11/2021 no bairro São Geraldo.

O veículo estava com a placa original, porém o lacre estava rompido, a placa lixada para tirar a cor preta das letras e o chassi parcialmente raspado. O condutor, de 20 anos, alegou ter comprado o veículo de um senhor na zona rural. Ele foi preso por receptação e a motocicleta removida ao pátio credenciado do Detran.