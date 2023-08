PM prende pai que agrediu e afogou filho de apenas 10 anos

Um homem foi preso pela Polícia Militar por uma sequencia de agressões contra o filho de 10 anos. A ocorrência foi registrada no bairro Leblon na noite desta quarta-feira (16). No local a guarnição visualizou o pai, de 40 anos, em cima do filho desferindo socos na cabeça e no rosto do menino.

O autor foi imobilizado e contido pelos militares. De imediato a criança foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

O menino estava com a roupa toda molhada e relatou com que seu pai o afogou várias vezes em um balde com água. Além disso, o pai também teria feito diversas ameaças psicológicas.

A Polícia Militar prendeu o autor que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.