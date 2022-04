PM prende quatro suspeitos de tráfico e apreende mais de um quilo de crack

Na madrugada de hoje (19), a Polícia Militar recebeu denúncia sobre tráfico de drogas na rua Joaquim Antônio Dutra. Ao verificar as informações no local indicado, algumas pessoas saíram correndo. Os militares fizeram levantamentos e localizaram quatro homens que fugiram em uma pensão na avenida João Paulo II. De imediato, foi identificado um suspeito que havia fugido do local e deixado um aparelho celular para trás.

Após buscas foi encontrado um revólver calibre 32 municiado com seis cartuchos intactos. A PM também encontrou um saquinho com 30 pedras de crack e certa quantia em dinheiro. Dois dos indivíduos já eram conhecidos no meio policial e possuem várias passagens por tráfico de drogas.

Ao realizar nova verificação, após diligências no local da abordagem inicial, foram localizadas uma balança digital e várias pedras de crack de diversos tamanhos que estavam enterradas em um buraco.

No total, os entorpecentes pesaram aproximadamente um quilo e duzentos gramas. O montante renderia cerca de 3.600 pedras de crack do tamanho usualmente vendido.

Diante dos fatos, os autores de 24, 21, 20 e 18 anos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao delegado de plantão.