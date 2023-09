PM prende senhor de 76 anos por porte ilegal de arma de fogo na zona rural

A Polícia Militar prendeu um idoso por porte ilegal de arma de fogo nesta quarta-feira (27). Os militares chegaram ao suspeito após um desentendimento entre duas pessoas por conta de um videogame e uma espingarda de chumbinho.

A PM foi solicitada na rua João Rodrigues de Oliveira no bairro Pão de Açúcar. No local, um jovem de 27 anos, relatou aos militares que seu videogame havia ficado no seu local de trabalho, na zona rural, e que o proprietário do imóvel rural se negou a devolver.

O proprietário, de 67 anos, alegou aos militares que o jovem não havia devolvido sua espingarda de chumbinho. Por este motivo ele não devolveu o seu videogame.

O solicitante alegou que a referida espingarda estava na casa do vizinho e que pediu a ele para entregar a espingarda para o proprietário. O proprietário também relatou que o vizinho possuía uma arma de fogo escondida. A PM fez contato com o vizinho que devolveu a espingarda de chumbinho e a situação relacionada ao videogame foi resolvida.

Porém, após buscas no local, a Polícia Militar localizou uma espingarda calibre 36 e dois cartuchos intactos. De acordo com a PM, o suspeito informou que não tinha registro da arma.

Diante dos fatos, a PM deu voz de prisão ao suspeito de 76 anos. Ele foi encaminhado ao delegado de plantão.