PM prende suspeita de furto

A Base Comunitária da Polícia Militar foi procurada por uma mulher, na tarde de ontem (27), que relatou ter sido vítima de um furto. A vítima disse que estava seguindo uma mulher pela suspeita do furto de R$ 1.500.

De imediato, a Polícia Militar procedeu a abordagem da suspeita, a qual indagada sobre o furto e dinheiro, retirou de seu bolso a quantia de R$ 3.000.

A vítima é proprietária de uma pousada e a mulher suspeita havia se hospedado no local. No sábado a acusada foi vista saindo do quarto da empresária.

Devido a suspeição, a vítima foi até seu quarto e ao conferir sua bolsa percebeu que estava faltando dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito à suspeita. Ela negou ter subtraído o dinheiro da vítima, relatando que os valores encontrados com ela são de um empréstimo que ela realizou no dia 24 deste mês e também parte de sua aposentadoria.

O dinheiro encontrado com autora foi apreendido para maiores providências.