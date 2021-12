PM prende suspeito de aplicar golpes em Araxá

Na tarde de ontem (2), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de aplicar golpes em Araxá. Os militares foram acionados por uma pessoa alegando que teria sido procurado por uma pessoa interessada em realizar a compra de 100 cestas básicas.

Durante as negociações, o solicitante foi alertado por uma empresa da cidade de Ribeirão Preto (SP), que foi vítima de um golpe de aproximadamente R$ 100 mil, aplicado pela mesma pessoa, utilizando dos mesmos argumentos e se passando por uma empresa agropecuária.

O solicitante fez contato com o proprietário da citada empresa agropecuária, o qual relatou que já havia registrado um boletim de ocorrência pois indivíduos estavam usando o registro de sua empresa para aplicar golpes.

A Polícia Militar desencadeou uma operação policial e compareceu no local onde seria realizada a entrega das cestas básicas no bairro Pão de Açúcar, logrando êxito em abordar o condutor do caminhão, de 39 anos de idade, que já possui passagem pelo mesmo crime na cidade de Uberlândia.

O autor alegou que acreditava ter sido contratado pela empresa agropecuária através do Whatsapp para buscar as cestas básicas em Araxá levando até a cidade de Uberlândia. Durante as buscas no caminhão foram localizados dois cigarros de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, sendo o caminhão removido e o material apreendido.

Autor e materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.