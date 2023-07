PM prende suspeito de furto no Centro

Na madrugada de hoje (28), durante patrulhamento na rua Capitão Izidro, no Centro, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furto.

A guarnição policial percebeu o acusado, bastante conhecido no meio policial, carregando um botijão de gás. Os militares realizaram a abordagem e o suspeito caiu em contradição, não sabendo explicar a real procedência do material.

As equipes policiais em diligências, com auxílio do videomonitoramento, verificaram que o suspeito saiu de uma obra com o botijão de gás. Os militares foram até o local e constataram que havia um arrombamento. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor de 42 anos. Ele foi encaminhado ao delegado de plantão. O engenheiro responsável pela obra também foi informado sobre o furto ocorrido.