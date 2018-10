PM prende suspeito de roubo em farmácia

Na última sexta-feira (18), a Polícia Militar recebeu informações que ajudaram na prisão de um jovem suspeito de assaltar uma farmácia. O crime foi registrado no bairro Armando Santos na última quinta-feira.

Enquanto a PM fazia rastreamentos, chegaram denúncias de que o autor estaria ameaçando sua companheira de morte. Ele também a mantinha em cárcere privado, mas ela conseguiu fugir para a casa de sua mãe.

Em contato com a vítima, ela confirmou toda a situação e relatou que seu companheiro G.M.T.L. (18 anos) a ameaçava de morte com uma arma de fogo.

A Polícia Militar compareceu na residência do autor que estava com outros três colegas usando drogas. Durante as buscas na residência, a PM localizou uma réplica de arma de fogo, uma bermuda colorida e uma luva.

Os materiais foram reconhecidos pelas vitimas do assalto à farmácia. A PM também encontrou certa quantia em dinheiro na casa. Diante do exposto, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente os materiais apreendidos.